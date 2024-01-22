الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 1576 رخصة سيارة بسبب "الملصق الالكتروني"

الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها اليوم الإثنين، من ضبط 555 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، مع رفع 42 السيارات المتروكة وسحب 1576 رخصة لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

مخالفات عدم ارتداء الخوذة

 

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 555 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

 

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

 

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

1230 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 29 سيارة ودراجة نارية متروكة

تحرير 549 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة

رفع السيارات والدراجات النارية المتروكة

 

تمكنت شرطة المرور من رفع 42 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

 

وقالت الداخلية، إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

 

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.

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