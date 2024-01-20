أحزاب سياسية: إعلان الحكومة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني تؤكد الجدية والشفافية

ثمن عدد من المقررين المساعدين والأحزاب السياسية إعلان الحكومة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مؤكدين أن تلك الخطوة تؤكد جدية الحكومة مع مخرجات الحوار والاهتمام بتنفيذ توصيات الحوار على أرض الواقع.

ريهام الشبراوي: متابعة الحكومة لتوصيات المرحلة الأولى للحوار ضمانة قوية على جدية خطى الحوار

قالت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، إن متابعة رئيس الوزراء للخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، مسألة شديدة الأهمية خلال المرحلة الحالية وتأتي عقب تعهد محمود وإيجابي من الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الشبراوي، في تصريحات خاصة، أن هناك حالة من الحرص الواضح على رصد خطوات ترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" وتحويلها إلى إجراءات وبرامج عمل تكريسًا لدورها الذي أطلقه من أجلها الرئيس السيسي.

ولفتت إلى أن الاهتمام من جانب رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة مخرجات الفترات الماضية من جلسات الحوار الوطني، ستشكل ضمانة قوية على حسن التوصل إلى إجراءات حقيقية سريعة لتحويل توصيات اللجان المختلفة في كافة المحاور الثلاثة إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالًا لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة.

وتابعت: التحرك الحكومي في حد ذاته يعد ترسيخ لدور الحوار الوطني؛ بما يضمن تعزيز المساحات المشتركة بين كافة شركاء الوطن لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.

وثمنت كون الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، قد أولت اهتمامًا بالغًا بـ"المحور الاجتماعي"، والذي جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، ورقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا مع إنشاء تطبيق إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي لتسهيل الاجراءات، وإنشاء صندوق استثماري للمحافظة على أموال القُصَّر، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر، وكلها مستهدفات تخص المواطنين مباشرة.

مجدي البدوي: الحكومة حريصة على جعل الحوار الوطني ذات قوة وتأثير وصدى واسع

من جهته أكد مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، أن متابعة الحكومة لتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني خطوة إيجابية تؤكد جديتها تجاه هذا الحوار والقيام بدورها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على دعم الحوار بشكل كبير وتريد أن يكون بصفة مستمرة لا سيما بعد نجاحه في التوصل للعديد من التوصيات التي سيكون لها تأثير كبير على المجتمع المصري عند التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

ولفت بدوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحكومة تريد أن يكون للحوار القوى والقدر والتأثير الواسع على المدى البعيد، من خلال العمل على وضع الرؤى والطالبات اللازمة لتنفيذ التوصيات التي نتجت عن عمل ومجهود كبير شارك فيه جميع فئات المجتمع واطيافه إلى أن توصلت إلى حلول ومقترحات قادرة على التصدي للمشكلات بشكل عملي

وأكد أن من أهم أسباب نجاح الحوار الوطني هو دعم الرئيس المستمر له وحرصه دائما على متابعة مستجداته وتوجيهاته المستمرة للحكومة بمتابعة تنفيذ التوصيات، مشيرًا إلى أن الحوار نجح في خلق مساحات مشتركة بين أبناء المجتمع الواحد للتناقش حول كافة القضايا المطروحة والوصول لصيغة حلول فعالة، نالت احترام وإعجاب الجميع وجعل هناك تهافت على المشاركة في كافة جلسات الحوار خلال المرحلة الماضية والمرحلة المقبلة أيضا.

التجمع: تؤكد الجدية في استكمال مسار المناقشات وبلورة الجهود بشكل عملي على أرض الواقع

من جانبه أشاد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعلان الحكومة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني، قائلا: تؤكد جدية كافة القائمين من قبل الجهات التنفيذية على تنفيذ مخرجات الحوار طيلة الشهور الماضية في كافة الملفات التي ألقى الضوء عليها في كافة المناقشات مما يعزز من أهداف الحوار والتأكيد على أن الحكومة على متابعة ومراقبة شديدة من كافة خطواته.

ولفت مغاوري، إلى أن متابعة الحكومة بوضع خطة متكاملة نحو تنفيذ كافة التوصيات السابقة ضمانة جديدة تقدمها الدولة على نجاح فكرة الحوار ومسألة استكماله سيكون له تأثير قوي على حل باقي المشكلات التي حملتها العديد من الملفات التي سيكون لها موعد من المناقشات خلال المرحلة الثانية للحوار الفترة المقبلة.

وأكد على أهمية تضافر جهود الأجهزة الحكومية للعمل على ترجمة مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى للحوار استجابة لتوجيهات الرئيس المستمرة نحو الاهتمام بالحوار وتعزيز أهدافه المرجوة.

الجيل: تأكيدا لتعهدات الرئيس أمام الشعب

من جهته رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، منوها أنها تأتى تأكيدا لتعهدات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى صاحبت دعوته للحوار الوطنى بتنفيذ الدولة كل مخرجات الحوار الوطنى فى صورة قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية.

وأضاف الشهابي، في تصريحات خاصة، أن صدور بيان الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية وفى مستهل العام الجديد يؤكد الأهمية التى تعلقها الدولة المصرية والقيادة السياسية على الحوار الوطنى ومتابعتها الدقيقة له وأنها تعلق عليه آمال كبار فى أن يتمكن الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية التى دعا إليها الرئيس السيسى عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ومن خلال حواراته الجادة والواسعة والمستفيضة التى تجمع كل مكونات المجتمع المصرى فى إيجاد حلول لقضايا الوطن المختلفة ورسم خارطة جديدة للجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس حزب الجيل، لما تم إعلانه من الحكومة من أنه تم الأخذ بكل توصية على حدى ودراسة مدى تنفيذها وكيفية تنفيذها ووضع كل المخرجات فى خطة تنفيذية تشتمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على جهات معنية بالتنفيذ وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.

وأوضح أن كل هذه الإجراءات تبعث بها الدولة رسالة مهمة للأحزاب والمشاركين فى الحوار وللرأى العام تؤكد بها جديتها وجدية الحكومه فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى وهى تنعكس على مناقشات المرحلة التالية من الحوار الوطنى بالجدية والموضوعية.