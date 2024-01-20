ريهام الشبراوي: متابعة الحكومة لتوصيات المرحلة الأولى للحوار ضمانة قوية على جدية خطى الحوار

قالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، إن متابعة رئيس الوزراء للخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، مسألة شديدة الأهمية خلال المرحلة الحالية وتأتي عقب تعهد محمود وإيجابي من الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأكدت “الشبراوي” في تصريحات خاصة أن هناك حالة من الحرص الواضح على رصد خطوات ترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" وتحويلها إلى إجراءات وبرامج عمل تكريسًا لدورها الذي أطلقه من أجلها الرئيس السيسي.

ترسيخ لدور الحوار الوطني

ولفتت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي، الى أن الاهتمام من جانب رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة مخرجات الفترات الماضية من جلسات الحوار الوطني، ستشكل ضمانة قوية على حسن التوصل إلى إجراءات حقيقية سريعة لتحويل توصيات اللجان المختلفة في كافة المحاور الثلاثة إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالًا لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة.

وتابعت: “التحرك الحكومي في حد ذاته يعد ترسيخ لدور الحوار الوطني؛ بما يضمن تعزيز المساحات المشتركة بين كافة شركاء الوطن لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة”.

وثمنت ريهام الشبراوي كون الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، قد أولت اهتمامًا بالغًا بـ"المحور الاجتماعي"، والذي جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، ورقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا مع إنشاء تطبيق إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي لتسهيل الاجراءات، وإنشاء صندوق استثماري للمحافظة على أموال القُصَّر، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر، وكلها مستهدفات تخص المواطنين مباشرة.