محمد شحاتة يثمن توجيهات الرئيس السيسى لخفض مخاطر الاستثمار

أكد محمد شحاتة، عضو أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، أهمية توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بخفض مخاطر الاستثمار وتقديم الدعم للمستثمرين، قائلاً: “أمل مصر في الاستثمار والتوسع فيه خلال الفترة المقبلة”.

ونوه شحاتة، في تصريح صحفي اليوم، بتوجيهات السيسي للحكومة، بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لريادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد.



أشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها في القارة الأفريقية، في وقتها تماما وتناسب ظروف مصر.

واختتم عضو أمانة العلاقات الخارجية بالحزب، أن توجيهات وتعليمات الرئيس السيسي بالعمل على تطوير التعاون الزراعي مع القارة الأفريقية، بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمي، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتي بالقارة وحماية الأمن الغذائي، يؤكد أن الدولة المصرية حريصة تماما بقيادة السيسي على تعزيز وضمان امنها الغذائي، مضيفًا: “مصر أمامها مستقبل مشرق ووثيقة الاقتصاد التي اعدها مجلس الوزراء للسنوات الست القادمة تؤكد أن الاقتصاد يتصدر أولوية التحركات”.