الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيفلين متى: توجيهات الرئيس بتعزيز استثمارات مصر فى إفريقيا تعزز تواجدنا فى القارة السمراء

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الموارد المائية والري، بتعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الإفريقية خاصة قطاع الزراعة.

وأكدت "متى" في بيان صحفي لها، أن تواجد مصر في القارة الإفريقية هام جدًا، خاصة أن أفريقيا لديها ثروات كثيرة ولكنها ليس لديها من يقوم بالتنقيب عنها، كما أنها تمتلك إنتاجًا عاليًا جدًا سواء زراعيًا أو صناعيًا، وبالتالي ستكون هناك فرصة لمصر لكى تعزز استثماراتها فى قطاع الزراعة بإفريقيا، خاصة أن إفريقيا تستورد من أوروبا بقيمة ٨٦ مليار دولار سنويًا، ولذلك إذا استوردت إفريقيا من مصر ستجلب لنا مليارات الدولارات، ما يجعل مصر بمثابة سوق بديلة لأوروبا بالنسبة لإفريقيا.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن إفريقيا لديها العديد من الخامات، ومن الممكن أن تجلب مصر لدول القارة الإفريقية مصنعين للأخشاب، مؤكدة أن مصر من الممكن أن تستورد من إفريقيا العجول والأبقار والماعز بعد رعايتها بما يتناسب مع الذوق المصرى لتنمية الثروة الحيوانية فى إفريقيا، بالإضافة إلى إمكانية استثمار رجال الأعمال الأفارقة من خلال الاستثمار الزراعي فى مصر. 

وأوضحت أن إفريقيا تتميز بكثرة الخضروات والفاكهة لديها، وبالتالى من الممكن أن تقوم مصر بإنشاء مصانع لتجفيف الخضروات الفاكهة، بالإضافة إلى عمل تطوير عقاري وصناعي في إفريقيا، مشيرة إلى أن دول إفريقيا تحتاج إلى تطوير التعليم باللغة العربية، خاصة أننا لدينا فى مصر العديد من خريجى كليات اللغة العربية ليست لديهم فرص عمل، وبالتالى سيكون هناك استعداد للتبادل العلمي واللغوي بإفريقيا.

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