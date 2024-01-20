السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجدي البدوي: الحكومة حريصة على قوة الحوار الوطني وتأثيره

مجدي البدوي
مجدي البدوي

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، أن متابعة الحكومة لتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني خطوة إيجابية تؤكد جديتها تجاه هذا الحوار والقيام بدورها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على دعم الحوار بشكل كبير وتريد أن يكون بصفة مستمرة لا سيما بعد نجاحه في التوصل للعديد من التوصيات التي سيكون لها تأثير كبير على المجتمع المصري عند التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

أهم أسباب نجاح الحوار الوطني هو دعم الرئيس المستمر

وأضاف بدوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تريد أن يكون للحوار القوى والقدر والتأثير الواسع على المدى البعيد، من خلال العمل على وضع الرؤى والطالبات اللازمة لتنفيذ التوصيات التي نتجت عن عمل ومجهود كبير شارك فيه جميع فئات المجتمع واطيافه إلى أن توصلت إلى حلول ومقترحات قادرة على التصدي للمشكلات بشكل عملي

وأكد مجدي البدوي، أنه من أهم أسباب نجاح الحوار الوطني هو دعم الرئيس المستمر له وحرصه دائما على متابعة مستجداته وتوجيهاته المستمرة للحكومة بمتابعة تنفيذ التوصيات، مشيرًا إلى أن الحوار نجح في خلق مساحات مشتركة بين أبناء المجتمع الواحد للتناقش حول كافة القضايا المطروحة والوصول لصيغة حلول فعالة، نالت احترام وإعجاب الجميع وجعل هناك تهافت على المشاركة في كافة جلسات الحوار خلال المرحلة الماضية والمرحلة المقبلة أيضا.

وكان قد كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري "2024-2030".

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه سيتم عقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: "آفاق النمو والتشغيل"، وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول "تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية". 

المحور السياسي توصيات المرحلة الأولى المجتمع المصري الحوار الوطنى جلسات الحوار الحكومة

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