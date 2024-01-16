الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يرفض أى حلول سياسية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قصف قطاع غزة، رغم سحب عدد كبير من قواته.

وأضاف "حرب" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك توسعا في المواجهة بالمنطقة بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة في اليمن، بالإضافة إلي المناوشات على الحدود اللبناني.

ونوه المحلل السياسي، إلى أن حكومة إسرائيل ترفض أي حلول سياسية في الوقت الحالي، الأمر الذي ساهم في دخول أطراف عدة في الصراع بالمنطقة.

وأشار إلى أنه بعد فشل الحكومة الإسرائيلية في السيطرة والقضاء على حركة حماس، توجهوا لجنوب القطاع، من أجل البحث عن أي انتصار يذكر لهم.

وأردف أن إسرائيل أرادت تدمير غزة كليًا، حيث دمرت الشمال بشكل كامل، ومن ثم انتقلت للجنوب خاصة أنها تعاني من تخبط وعدم وجود أي هدف للحرب في قطاع غزة.

محلل سياسي القاهرة الإخبارية إسرائيل حكومة إسرائيل الحكومة الاسرائيلية حماس

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