الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمطار على السواحل الشمالية.. وانخفاض الحرارة مستمر

أمطار
أمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: متوقع أن يشهد اليوم الأحد، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلًا للدفء على جنوب البلاد، دافئًا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.


وأشارت هيئة الأرصاد الجوية حالة البحرين، البحر المتوسط معتدل مضطرب، ارتفاع الموج (1.5 2.5 متر)، والبحر الأحمر: خفيف: معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر).

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 11

 

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الأرصاد تحذر من نشاط الرياح.. وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظات (فيديو)

درجات الحرارة 


وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.

استمرار الانخفاض في قيم درجات الحرارة

وكانت قد كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارًا لانخفاض في قيم درجات الحرارة، بجانب نشاط الرياح على معظم محافظات الجمهورية، مما يجعلنا نشعر أكثر بالبرودة.

وأضافت "غانم" أن سرعة الرياح ما بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وبالتالي الكتل الهوائية الصحراوية تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الأماكن المكشوفة الموجودة في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري.

وتابعت: كما نلاحظ وجود الأتربة والرمال المثارة، فيما يؤدي نشاط الرياح لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج ما بين 2.5 و3.5 متر.

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة وأمطار خفيفة

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