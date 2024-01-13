اليوم.. محاكمة 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالمرج

تنظر محكمه جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالمرج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حلمي قنديل وعضوية المستشارين محمد سمير الغراب وسامح محمود السنوسي وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر.

كشفت التحقيقات أن المتهمين، كونوا تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في الاتجار بالمواد المخدرة، جوهر الميثاميتافين، وأحرزوا جوهرًا مخدرًا " الميثاميتافين "، بقصد الإتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

البداية القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على جوهر الميثاميتافين المخدر، وبتفتيش المركبات خاصتهم عثر معهم على مبالغ مالية وماكينة حصر نقود، وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للإتجار في المواد المخدرة والسيارات المضبوطة لترويج المواد المخدرة.