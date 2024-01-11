الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ جهاز هضمي: المبادرات الرئاسية الصحية ذكية مستندة إلى عزيمة وخطط تنفيذية

الدكتور محمد منيسي
الدكتور محمد منيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد

قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن جميع المبادرات الرئاسية في مجال الصحة ذكية بقيادة حكيمة ورؤية واضحة ولديها خطط تنفيذية ومستندة إلى عزيمة حقيقية.

وأضاف "منيسي"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز":"كانت لدينا العديد من المشكلات على مدار العقود السابقة وكل الحلول التي كانت تُقدم قبل 2014 كانت غير مجدية، حتى ظهرت الحلول الذكية من خلال المبادرات الصحية".

وتابع:"أول مبادرة كانت مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن فيروس سي وكانت مبادرة عظيمة جدًا وكل الناس شاركت فيها"، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ساهمت في عمل مسح وخريطة طبية غير مسبوقة واستطعنا علاج فيروس سي.

وأشار إلى أن الصحف والمجلات العالمية أشادت بهذا الإنجاز غير المسبوق، متابعًا:"يكفي القيادة السياسية المصرية إنجازًا القضاء على فيروس سي".

المبادرات الرئاسية الصحية مصر فيروس سي اكسترا نيوز 100 مليون صحة

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