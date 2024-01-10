سلوى بكر لـ"الشاهد": الشخصية المصرية تميل للعمل بشكل جماعى

قالت الروائية والناقدة سلوى بكر إن الشخصية المصرية بها أشياء بالغة الإيجابية وهي أنها شخصية جماعية طوال التاريخ بسبب أن المصريين احتاجوا دائمًا للعيش في تجمعات زراعية منذ فجر التاريخ.

وأضافت “بكر” في حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الشخصية المصرية تميل إلى التماثل أي التقليد، والعمل الجماعي".

وتابعت: "لو في عربية عطلت في الشارع نجد 10 يساعدوا" مشيرة إلى أنه هناك جوانب جمالية كثيرة جدًا في الشخصية المصرية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.