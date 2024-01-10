الأربعاء 10 يناير 2024
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نبيل عمر لـ"الشاهد": خطاب الكراهية يغذى مسارات التطرف 

نبيل عمر
نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن خطاب الكراهية يغذي مسارات التطرف، كما أن من يرفض فكرة تطوير الخطاب الديني يعتبر أن الهدف تغيير الدين وليس المفاهيم ويضع في فكرة محاربة الإسلام.

وأضاف “عمر”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بمجرد أن تقول إنك تحارب الدين خسرت المجتمع لأنه عليك أن تحترم هذه الثقافة وتصوبها وتصححها وهذا كان وراء فكرة  طرح كتابه "الشيطان وتجديد الفكر الديني".

وتابع، أنه من المهم عندما تتحدث عن أن تتحدث عنه بحب لأنك تحتاج لفكر يقربك إلى الله لأن الهدف من الدين التقرب إلى الله بالعبادة والمعاملات فلماذا شرع الله الطلاق والزواج والحج وكلها تعاملات مع البشر، لأن الله يرشدك أن الإنسان هو الهدف ولذا نريد أن نصل لمستوى أعلى من التعامل مع البشر وهو عبادتنا لله، مؤكدًا أن مقصد الشريعة هي العدالة عدالة مع الذات والآخر.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

نبيل عمر خطاب الكراهية يغذي مسارات التطرف تطوير الخطاب الديني مقصد الشريعة العدالة

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