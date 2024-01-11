الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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شادى زلطة: رسائل الرئيس السيسى بقمة العقبة مهمة لحل القضية الفلسطينية

شادي زلطة
شادي زلطة

تحدث شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الرئاسة بـ"الأهرام"، عن أهمية القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين التي أُقيمت في المملكة الأردنية أمس، مشيرًا إلى أن القمة تسعى لإيجاد حلول للأزمة الفلسطينية. 

وأضاف زلطة، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة العقبة، أكد على عددٍ من الرسائل التي تتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى قطاع غزة في ظل الكارثة غير المسبوقة التي يتعرض لها القطاع، والتي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شهيد.

وأشار إلى أنه لا توجد أي وسائل إعاشة للفلسطينيين داخل القطاع حاليًا جرّاء الحرب على غزة، متابعًا: "الفلسطينيون يعانون معاناة صعبة جدًا تمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس".

وأكد أن الرئيس السيسي، خلال القمة أيضًا، استعرض الجهود المصرية للضغط على المجتمع الدولي لمحاولة إيجاد حلول في الأفق تتمثل في وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات والجلوس على طاولة المفاوضات من أجل حل الدولتين على حدود عام 1967.

غزة فلسطين قطاع غزة شادي زلطة الرئيس السيسي قمة العقبة قمة الاردن

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