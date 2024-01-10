سلوى بكر تكشف لـ"الشاهد" أسوأ تغيير حدث للشخصية المصرية

قالت الروائية والناقدة سلوى بكر، إن أسوأ ما جرى للشخصية المصرية هو غياب الشعور بأن كل ما هو عام مُمتلك للإنسان المصري وهذه ظاهرة خطيرة جدًا تؤثر على التنمية.

وأضافت بكر في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الناس بتقطع كراسي الأتوبيسات الجديدة لأن المواطن فاقد الشعور بأن هذا الشيء ملكه يعتبره ملك الحكومة، كذلك ما تعرض له ممشى أهل مصر من تخريب".

وأشارت إلى أن سبب ذلك غياب الشعور بالانتماء، مؤكدة أنه لا يحل تلك المشكلة إلا التعليم.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.