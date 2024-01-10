سلوى بكر لـ"الشاهد": الدولة لها دور بالغ الأهمية فى حياة المصريين

قالت الروائية والناقدة سلوى بكر، إن مصر تاريخيًا ومنذ أيام قدماء المصريين وهي حريصة على اعتماد نظام الدولة المركزية، مشيرة إلى أن الوضع الجيوسياسي تطلب هذا الأمر.

وأضافت "بكر" في حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هذه الدولة يجب أن تضبط النهر منذ دخول المياه من أول الجنوب وحتى الشمال، لذلك الدولة في حياة المصريين بالغة الأهمية".

وتابعت: "المتعمق في التاريخ المصري يجد أنه عندما تنهض الدولة تنهض مصر"، مؤكدة أن هذا قانون تاريخي وأظن أنه ما زال يفعل مفعوله حتى الآن.

وأشارت إلى أن الدولة المركزية هي التي خلقت فكرة الهرم، حيث لا بد من وجود سلطة مركزية قابضة واعية وهذا ملمح في الشخصية المصرية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.