الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلوى بكر لـ"الشاهد": الانفتاح الاقتصادى أثر سلبًا على الشخصية المصرية

الروائية سلوى بكر
الروائية سلوى بكر

قالت الروائية والناقدة سلوى بكر إن الشخصية المصرية تعرضت لبعض المتغيرات والتي تواكبت مع اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي والعودة بقيم بعيدة  عن طبيعة الشخصية المصرية.

وأضافت “بكر” في حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "المال أصبح المتحكم في كل شىء، حتى القيم" موضحة أن السكان قديمًا كانوا متقاربين عكس ما يحدث الآن.

وتابعت: "أسوأ ما جرى للشخصية المصرية هو غياب الشعور بأن كل ما هو عام هو مُمتلك للإنسان المصري وهذه ظاهرة خطيرة جدًا تؤثر على التنمية".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد سلوى بكر محمد الباز اكسترا نيوز الكاتبة سلوى بكر الشخصية المصرية

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