سلوى بكر لـ"الشاهد": فلسفة التعليم يجب أن تهتم بمعرفة المواطن لحقوقه وواجباته

قالت الروائية والناقدة سلوى بكر إنه من الضروري جدًا أن نفهم فلسفة التعليم في مصر، مؤكدة أن فلسفة التعليم لا بد أن تهتم بمعرفة المواطن لحقوقه وواجباته وتاريخه وانتمائه للوطن.

وأضافت بكر في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": " العالم كله حتى المرحلة الثانوية الجميع يحصل على ذات الجرعة التعليمية المعرفية، يطلع يعرف يقف في إشارة مرور، ولا يلقي المناديل في الشوارع بمنتهى البساطة ويحافظ على الممتلكات العامة".

وتابعت: "لدينا حقوق وواجبات منبثقة من الدستور معظمنا لا يعرفها حتى المتعلمون تعليما جيدًا" مؤكدة أن التعليم لا بد أن يعرف الناس المساواة بين الناس.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.