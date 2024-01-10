الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمود مسلم: المقترح المصرى هو الأنسب لوقف الحرب.. و"نتنياهو" يُعيق تنفيذه

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الاقتراح المصري بشأن الوضع في غزة تعطل بعد مقتل صالح العاروري، مؤكدًا أنه المقترح الأشمل.

وأضاف "مسلم" خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن المقترح المصري يحقق غرض حماس من تنفيذ وقف كامل لإطلاق النار، موضحًا أن غرض إسرائيل هو استعادة أكبر عدد من المحتجزين، مؤكدًا أن هذا هو الحل الأنسب.

محمود مسلم: مصر هي الأكثر دراية بالملف الفلسطيني

كما أكد أن مصر هي الأكثر دراية بالملف الفلسطيني بحكم الجغرافيا والتاريخ والسياسة وأمور كثيرة جدًا، متابعًا: "أمامنا عدة تحديات أمام هذا الحل أولها هو تشبث نتنياهو بالسلطة".

وتابع: "في اليوم الذي تنتهي فيه الحرب ستتم إقالة نتنياهو وسيحاكم سواء سياسيًا أو جنائيًا"، مشيرًا إلى أن المقاومة وجيش الاحتلال ليس لديهما أي حلول.

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