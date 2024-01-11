الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز أجنبي ضبط بحوزته مواد مخدرة في مطار القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة النزهة حجز شخص أجنبي الجنسية عثر بحوزته على كمية من المخدرات، لحين انتهاء  التحريات حول الواقعة.

كما طالبت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل عنها.


وألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على أحد الأشخاص، أجنبي  الجنسية، أثناء تفتيشه في المطار.

وعثر بحوزة المتهم زجاجتين من عقار مخدر، و15 سيجارة حشيش، وقطعة من مخدر الحشيش، أثناء تفتيشه في المطار. 

وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية مطار القاهرة نيابة النزهة المعمل الكيماوي المطار

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