الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مبلغ مالي وطعنة في الصدر وراء مقتل عاطل بشوارع مدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استمعت نيابة  مدينة نصر لأقوال شهود عيان في مشاجرة نشبت بين عاطلين وأسفرت عن مقتل أحدهما.

وقال شهود العيان بوجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه ولرفض المجني عليه رد مبلغ مالي كان قد اخذه من المتهم، قام المتهم بطعنه في الصدر.

وكان قد لقي شاب مصرعه بطعنة فى الصدر أثناء مشاجرة مع آخر.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعلى الفور انتقلت قوة امنية وبالفحص تبين العثورعلى جثة شاب مقتول بطعنة فى الصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نيابة مدينة نصر مشاجرة شهود العيان خلافات مالية مبلغ مالي

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