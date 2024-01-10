الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

"رفض يرد فلوسي".. اعترافات المتهم بقتل صديقه بالسلام

متهم
متهم

قررت  نيابة السلام اليوم الأربعاء حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لإتهامه بقتل صديقه بدائرة قسم شرطة السلام.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، والتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد انتداب الصفة التشريحية.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه بعدما رفض إعطاءه المبلغ المالي الذي اقترضه منه وهو 1500 جنيه لمروره بضائقة مالية ورفض رده. 

وقال إن يوم الواقعة شهد مشادة بينهما لإنكار صاحبه أنه أخذ منه أي مبالغ مالية فأثار غضبه فتطورت المشادة بينهما إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسكين فسقط قتيلاً. 

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول وباجراء التحريات تبين مقتل يوسف.أ إثر تلقيه طعنة نافذة بسكين سددها له آخر على إثر مشادة كلامية. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قسم شرطة السلام إدارة شرطة النجدة نيابة السلام لمجني عليه

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