اليوم.. الحكم على المتهم بتهمة قتل شخص لسرقته بالصف

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، الحكم على المتهم بقتل شخص لسرقته بالصف.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل شحات رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي عبد العال، ومحمد حسن خطاب، وأمانة السر محمد السيد ووائل السيد.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف، أن المتهم "عمرو. ع" وجه له تهمة قتل المجني عليه "رمضان.ج" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري "بندقية آلي" قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة والاشتراك مع باقي المتهمين.