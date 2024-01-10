سيولة مرورية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

شهدت معظم المحاور الحيوية بالقاهرة والجيزة سيولة مرورية وانتظام حركة المرور بجميع الطرق الرئيسية، ولا يوجد أي غلق للطرق وسط انتشار أمني بجميع المحاور.

وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.