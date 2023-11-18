تيسير الحركة المرورية على طريق إسكندرية الصحراوي بعد رفع آثار حادث تصادم

رفعت أوناش المرور آثار حادث تصادم الذي وقع على طريق إسكندرية - الصحراوي وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث، وعلى الفور، انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وقام رجال المرور بتيسير الحركة المرورية على الطريق.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الكيلو 46 اتجاه القاهرة وانتقل رجال المرور والإسعاف لموقع الحادث.

وتبيَّن بالفحص وقوع حادث التصادم بين السيارتين نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق وتبيَّن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.