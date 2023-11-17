مصرع 3 إثر حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة في شربين بالدقهلية

وقع حادث تصادم دراجة نارية كانوا يستقلونها بعمود إنارة كهربائي، على الطريق السريع أمام قرية بنيامين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، أسفر عن مصرع 3 مواطنين.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بوقوع حادث دراجة بخارية يستقلها ثلاث شباب بعامود إنارة، على الطريق السريع أمام قرية بنيامين التابعة للمركز ووفاتهم فى الحال.

فحص محل الواقعة

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة شربين وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث عباره عن اصطدام دراجة بخارية يستقلها وأسفر عن مصرع كلا من" محمد. م" و"معاذ. ا"، و"يوسف أ" مقيمين قرية راس الخليج التابعة للمركز.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.