الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 3 إثر حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة في شربين بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

 وقع حادث تصادم دراجة نارية كانوا يستقلونها بعمود إنارة كهربائي، على الطريق السريع أمام قرية بنيامين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، أسفر عن مصرع  3 مواطنين.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بوقوع حادث دراجة بخارية يستقلها ثلاث شباب بعامود إنارة، على الطريق السريع  أمام قرية بنيامين التابعة للمركز ووفاتهم فى الحال. 

 فحص محل الواقعة

 وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة شربين وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث عباره عن اصطدام دراجة بخارية يستقلها وأسفر عن مصرع كلا من" محمد. م" و"معاذ. ا"، و"يوسف أ" مقيمين قرية راس الخليج التابعة للمركز.

 وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم دراجة نارية محافظة الدقهلية قرية بنيامين مدير أمن الدقهلية

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