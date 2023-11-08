مصرع وإصابة 24 شخصًا في حادث تصادم بمنشأة القناطر

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 22 آخرين بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وسوزوكي أعلى طريق أبو غالب بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.



وتلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مرورى فى طريق أبو غالب.

وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارة ملاكي بأخرى سوزوكي تقل أطفال مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة 22 شخص بينهم 18 طفلا.

تم نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.