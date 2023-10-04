المشدد 3 سنوات لتاجر هيروين بتهمة الاتجار فى منشأة القناطر

عاقبت محكمة جنايات الجيزة متهم بالاتجار في الهيروين في منشأة القناطر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبدالحميد وطلعت عبده.

الاتهامات الموجهة للمتهم بالاتجار في الهيروين

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم ٢٥٦٩ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز منشأة القناطر المقيدة برقم ١٥٤٣ لسنة ٢٠٢٣، أن المتهم في يوم ٢٠٢٣/٢/٢٦ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا علي النحو المبين بالأوراق.

وشهد النقيب إبراهيم محمد عبدالظاهر - معاون مباحث مركز منشأة القناطر أن تحرياته دلت على أن المتهم بحوزته ويحرز كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا - وعليه فقد استصدر أذنًا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم حال تردده على دائرة المركز لضبط ما يحوزه من مواد مخدرة ونفاذًا لهذا الإذن فتمكن من ضبط المتهم حال تواجده بموقف السيارات وبتفتيشه عثر داخل شنطة جلد على عدد تسعة وتسعين لفافة تحوي كل منها كميه من مسحوق الهيروين المخدر وبمواجهته للمتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بإحرازه للجوهر المخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة تحوي كل منها مسحوق بيج اللون هي لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.