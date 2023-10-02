الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بمليونى جنيه

مخدرات
مخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية- مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما "كمية لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"2،100،000 إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريبًا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية محافظة الإسماعيلية مركز شرطة أبوصوير

مواد متعلقة

وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حكاية وطن.. الداخلية حرصت على تبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة دوليًا وإقليميًا

حكاية وطن.. الداخلية عززت الحماية لحقوق المواطنين فى كل مراحل العمل الأمنى 

حكاية وطن.. وزارة الداخلية اهتمت بالعدالة الجنائية بكافة أبعادها

حكاية وطن.. الداخلية خاطبت جميع أعضاء هيئة الشرطة للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان

نسيج الوطن.. أئمة الأوقاف وقساوسة الشروق يدعمون "السيسي" بتوكيلات الترشح للرئاسة

في أول أيام الدراسة.. وزارة الداخلية تصطحب أبناء الشهداء وتهديهم حقائب مدرسية

لاستكمال مسيرة التنمية.. أهالى الزاوية الحمراء يحررون توكيلات دعم الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

"30 سيارة إسعاف وحالات المصابين".. التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

عاجل.. الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حرب أمريكية على مصر

حازم عمر يشكر المواطنين بعد عمل توكيلات له لترشحه لرئاسة الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية