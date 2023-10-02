الداخلية تضبط مخدرات بمليونى جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية- مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما "كمية لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"2،100،000 إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريبًا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.