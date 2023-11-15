مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر

لقيت طفلة مصرعها وأصيب والديها، صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

بداية الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق شبرا بنها الحر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة الطفلة مريم حسين، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، وأصيب والداها ووالدتها جراء الحادث، بإصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين محافظة الدقهلية.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصابين، والسيارة المتسببة في الحادث وقائدها.