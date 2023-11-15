الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 5 في انقلاب "ميكروباص" بالشرقية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

وقع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الإقليمي "بلبيس - بنها"، أمام قرية حفنا بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين واصابة 5 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول جثتين لشخصين، و5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وكشفت التحريات الأولية، عن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي "بلبيس - بنها"، أمام قرية حفنا، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الإقليمي بلبيس - بنها محافظة الشرقية

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