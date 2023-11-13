الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 فتيات فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالغربية

إنقلاب سيارة ميكروباص
إنقلاب سيارة ميكروباص

شهد  طريق قرية كفر سليمان التابعة لمركز ومدينة بسيون في محافظة الغربية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 4 فتيات بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وعلي الفور تم نقلهن إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

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وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر سليمان التابعة لمركز ومدينة بسيون، بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القرية، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث، وتبين إصابة 4 فتيات إثر الحادث بكسور وجروح، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهن إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

الأجهزة الأمنية قرية كفر سليمان الغربية شرطة النجدة حادث

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