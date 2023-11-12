الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نجاتها من حادث سير مروع.. سهر الصايغ: حقيقي مصر فيها رجالة

سهر الصايغ
سهر الصايغ

تعرضت الفنانة سهر الصايغ لحادث سير مروع أسفر عن تحطيم سيارتها بالكامل، ولكن دون إصابات، وحرصت على طمأنة جمهورها عليها بنشر صور الحادث.

سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

وشاركت “سهر” الصور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وعلقت قائلة: “الحمد لله عملت حادثة امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل، مش ده المهم، المهم اني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال”.

وتابعت موجهة الشكر لكل من ساعدها: “أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال شالوا العربية حرفيا وماسبونيش غير والعربية على الأسفلت أشكركم جدا وكتر ألف خيركم.. حقيقي مصر فيها رجالة”.

 

 

آخر أعمال سهر الصايغ الفنية

جدير بالذكر أن سهر الصايغ حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم “الباب الأخضر” والذى شارك فى بطولته إياد نصار وخالد الصاوى وأحمد فؤاد سليم وبيومى فؤاد وتأليف أسامة انور عكاشة وإخراج رؤوف عبد العزيز.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصولهعلى موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولمتظهر للنور.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وقامت مطربة الراب نغم صالح بتقديم الأغنية الدعائية للفيلم.

وكان آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل “بابا المجال” والذى عرض فى رمضان المنصرم وشارك فى بطولته كل من مصطفى شعبان وجومانا مراد وباسم سمرة ورياض الخولي، وسوسن بدر وسما إبراهيم.

يذكر أن مسلسل بابا المجال من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجانى.

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