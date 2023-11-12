الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب الأمطار.. مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتين بالفيوم

إسعاف نقل المصابين
إسعاف نقل المصابين

لقي مواطن مصرعه وإصابة 4 أشخاص آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق قرية حنس بالقرب من كشك مرور سنورس  بمحافظة الفيوم  بسبب السرعة الزائدة.


تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ووجود متوفي وعدد من المصابين.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث، الذي تبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين بسبب تساقط الأمطار؛ مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين.

 

نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سنورس المركزي

 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق ونقل  المصابين إلى المستشفي نفسه لتلقي العلاج وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات.

 

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة، التي صرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

تساقط الامطار مصرع مواطن تصادم سيارتين ملاكى اللواء ثروت المحلاوي الفيوم

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