الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

بعد قليل.. الحكم على متهم في "فتنة الشيعة"

محكمة
محكمة

تستأنف الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.

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الدائرة الثانية إرهاب تؤجل محاكمة متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، و3 آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

الدائرة الثانية ارهاب مجمع محاكم بدر المستشار حمادة الصاوي جرائم التجمهر سبق الإصرار أسلحة بيضاء

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الدائرة الثانية إرهاب تؤجل محاكمة متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج

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