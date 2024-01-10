الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

جدة بمحكمة الأسرة: "أحفادي بيستنجدوا بيا من بخل جدهم وشراسة زوجته"

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"بنتي دخلت مصحة نفسية بعد اتهام زوجها فى قضية رشوة وهروبه، ورفض جدهم للأب إعطائى أحفادى لتربيتهم مدعيا بأن نجلتي منذ زواجها من ابنه وهى مريضة نفسيا وهى السبب فى اتهام نجله بهذه القضية" بهذه الكلمات تقدمت جدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية لضم حضانة أحفادها لأنها هى الأولى قانونيا بهما.

 

وقالت الجدة، لـ”الدستور": “نجلتى حاصلة على بكالوريوس فى الهندسة، وخلال الجامعة تعرفت على زوجها ونشبت بينهما قصة حب، وبرغم رفضي لهذه الزيجة بسبب انفصال والديه وتربيته تربية مشتتة إلى أن حب نجلتى الزائد له أجبرنى على الموافقة”.

وأضافت: “بعد سنوات من زواجهما اكتشفت نجلتى ارتباطه بعلاقة عاطفية مع سيدة تربطهما علاقة عمل وتركت المنزل على إثرها، وبعد مشاحنات كثيرة بينهم عاد لها ووعدها بقطع علاقته بهذه السيدة من أجلها وأجل استقرار بيتهما، فتفاجئ قيام هذه السيدة بتقديم مذكرة ضده للشركة التى يعمل فيها تفيد بتلقيه رشوة منها لإنهاء لها بعض المخالفات الخاصة بها وتم فصله من عمله بالإضافة إلى قيام الشركة بتحرير شكوى ضده بالقضاء واتهامه بالرشوة، وهرب من المسؤلية دون محاولة الدفاع عن نفسه”. 

واستكلت السيدة: “عاشت نجلتى فترة صعبة بسبب مسؤلية المنزل والأولاد ومن جانب تحميل أهل زوجها لها مسؤلية ما حدث لزوجها، فأصيبت بحالة نفسية وأوصانا الأطباء بحجزها بمستشفى نفسية، فقام حماها بأخذ أحفادى من شقتهم واستقروا معه ومع زوجته والتى لن تكون جدتهم وتعاملهم أسوء معاملة بالإضافة إلى تأجيره منزل الزوجية الخاص بنجلتى مفروشة بحجة الإنفاق على الأبناء”. 

واختتمت: “حاولت رؤيتهم مرات عديدة لكن بلا جدوى حتى استغاث بي الأحفاد بنجدتهم من بخل جدهم وشراسة زوجته”.

محكمة الاسرة القاهرة الجديدة دعوى قضائية كلية الهندسة قصة حب علاقة عاطفية

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