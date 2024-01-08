3 فبراير.. عمومية "ديجيتايز للاستثمار" تناقش زيادة رأس المال

قررت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024.



وأشار الشركة، في بيان، اليوم الإثنين، إلى إن الجمعية العمومية غير العادية ستناقش زيادة رأس المال المرخص به من 60 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 12 مليون جنيه إلى 108 مليون جنيه بزيادة قدرها 96 مليون جنيه.



ولفتت إلى أن الزيادة موزعة على 96 مليون سهم عادي بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، بالإضافة إلى مصاريف الإصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغ 2.5 قرشًا للسهم على أن تمول الزيادة نقدا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالزيادة بواقع 8 أسهم لكل سهم مع إعمال حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.