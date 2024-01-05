الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس برلمانية "حماة الوطن" بالشيوخ يشيد بدور الإعلام في زيادة الوعي

النائب اللواء أيمن
النائب اللواء أيمن عبد المحسن

تقدم النائب اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة أكد خلاله على الدور الهام الذي يقوم به الإعلام خلال الفترة الحالية ولاسيما في تعزيز الوعي لدى المواطنين، مشيرا إلى أن للإعلام الفترة الراهنة رسالة نبيله نؤمن بها ونحترمها كونها تقدم خدمة حقيقية للوطن والمواطن.

وأوضح أن الأسر المصرية والمدرسة لها دور في مجال التوعية، يأتي تزامنًا مع ما يبثه الإعلام الوطني، الذي بات في عصر الجمهورية الجديدة أكثر قوة وصلابه لما يقوم به من دور هام في توعية الجمهور، فضلًا عن مواجهة الشائعات التي تتعلق بالأزمات بما يحقق التوازن بين التوعية بالمخاطر وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وتقدم رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ بالشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  الذي ساهم في استثمار الأدوات الإعلامية المتنوعة في تنمية الوعي بما يعود بالنفع على المجتمع على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة لنقل المعلومات والأفكار بل يساهم بشكل ملحوظ ومؤثر في زيادة وعي الأفراد ليعود بقوة كأداة من أدوات القوة الناعمة المصرية.

وأكد أن دور الإعلام في مجال التوعية ونشر الفكر المستنير وتناول القضايا التي تدعم جهود الدولة ساهم في الحفاظ على التماسك المجتمعي وبناء شخصية الإنسان المصري إنسان واعي ومثقف ويعمل لبناء مستقبل أفضل من أجل الجمهورية الجديدة. 

واختتم اللواء أيمن عبد المحسن حديثه بأن إحدى المنصات الغير مهنية تجتزأ من أحاديث الهيئة البرلمانية للحزب والتي كان اخرها نقل حديثه من قبل منصة غير مهنية،  تلاعبت بالنشر وإظهار الإشادة على أنها انتقاد لدور الإعلام، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد  هذه المنصة التي روجت حديث غير صحيح وعملت على تأويله في غير محله.

النائب اللواء أيمن عبد المحسن الهيئة البرلمانية حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ اقتراح برغبة الأسر المصرية مجال التوعية

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