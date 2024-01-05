"نساء مصر" تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلة: "هذه المناسبة تذكرنا بمولد السيد المسيح عليه السلام، وأدعو المولى أن يعود تلك المناسبة المجيدة على الأخوة الأقباط بالخير واليمن والبركات ومزيد من الاستقرار وموفور من السعادة".

المصريون نسيج واحد

لفتت العبسي، في بيانٍ لها، أن الشعب المصري سيظل نسيجًا واحدًا على مرّ العصور وسيظل يدًا واحدة في وجه الشدائد، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تأتي تأكيدًا على الأواصر الممتدة بين عنصري الأمة من الترابط والمودة والمحبة والتآخي والوقوف يدًا واحدة في ظل العبور من محن وتحديات مختلفة المستويات تستدعي مزيدًا من التكاتف والتعاون بين قوى الشعب المصري الذي طالما أثبتت في المواقف الصعبة تلاحمه وقوته.

وأكدت العبسي، أن الأمة الإسلامية لن تتأخر أبدًا عن مشاركة الإخوة الأقباط في مراسم أعيادهم، فعيدهم عيدا لجموع المصريين، الذين اعتادوا جميعا على الاحتفال بكل المناسبات تحت سقف واحد من المحبة والإخاء، داعية المولى أن يديم على الشعب المصري نعمة المحبة والسلام وأن يحفظ ازدهار وطننا الغالي مصر بمزيد من روح السلام والتآخي، وأن تعم مظاهر الاحتفال على وطننا جميعًا.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن الشعب المصري مسلمين وأقباطًا سيظلون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والخطط والمؤامرات التي تحاك ضدها داخليًا وخارجيًا، مفوضين الثقة الكاملة في قيادتهم لحماية الأمن القومي المصري.