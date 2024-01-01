الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بمستقبل وطن: الانضمام لـ"بريكس" يسهم فى الترويج للفرص الاستثمارية فى مصر

جريدة الدستور

أكد سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية انضمام مصر لتجمع بريكس، حيث يعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية العالمية ويضم دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، موضحًا أن مكاسب جمة ستعود على الاقتصاد المصري أول تقليل الاعتماد على العملة الصعبة.

وأضاف "السمالوسي" فى تصريحات له، أن الانضمام لتجمع البريكس، سيسهم فى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبين دول التجمع، ومن ثم فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة وبأسعار تناسب السوق المحلي خاصة مع وجود عملة مشتركة موحدة بين دول التجمع.

 

الانضمام للبريكس يعزز من خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية

وأشار إلى أن الانضمام لهذا التجمع الاقتصادي، سيعزز من خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين، والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي نتجت عن الأوضاع والأحداث العالمية المتلاحقة.

ونوه القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية من أجل تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين، وتوفير مناخ استثماري جيد، سواء من خلال التشريعات أو القرارات التنفيذية للحكومة، موضحًا أن الانضمام للتجمع فرصة للترويج لهذه الفرص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

كما قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن انضمام مصر لتجمع البريكس يعد من أحد إنجازات القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة، فانضمام مصر فرصة جيدة لفتح أسواق خارجية جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين دول التجمع.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ فى تصريحات لها، أن مجموعة البريكس تضم عددًا من الدول الكبرى، وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويعد بمثابة نقلة حقيقة للاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم الاستثمارات، لأنه يستحوذ على 25% من صادرات العالم.

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