الخميس 04 يناير 2024
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سياسي

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يشيد بتوجيه الرئيس السيسى لدعم صندوق كبار السن

الدكتور حسن هجرس
الدكتور حسن هجرس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، منوهًا بأنها هدية من الرئيس السيسى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد لتلك الفئة العمرية من أبناء الوطن التى أفنت عمرها من أجل الوطن الغالى؛ إخلاصًا وعطاءً منهم فى مواقع العمل والإنتاج.

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رعاية المسنين بالتضامن: صندوق كبار السن من القرارات الرحيمة للسيسى

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الرئيس السيسى خصص 100 مليون لصالحه.. تفاصيل صندوق "كبار السن"

وأضاف الدكتور حسن هجرس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة العليا لحزب الجيل، فى بيان له، أن فئة كبار السن تشمل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، موضحًا أن الرئيس السيسي يولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة، من خلال حزمة القرارات والمبادرات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية من أجل ضمان الرعاية الكاملة لتلك الفئة للتخفيف عنهم ضمن إطار تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

تأمين حياة شريحة كبيرة من المواطنين 

وأشار الدكتور حسن هجرس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة العليا لحزب الجيل، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس حرصه على تأمين حياة شريحة كبيرة من المواطنين، وتعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرتها الدولة للنهوض بهذا الملف.

دعم كبار السن

وأكد هجرس أن الدولة تعمل على دعم كبار السن منذ عدة سنوات، من خلال عدة إجراءات على رأسها خصم 50% من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عامًا بقرار من وزارتي التضامن والنقل، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عامًا، بجانب إطلاق برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لحزب الجيل الديمقراطي الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر البرلمان العام الميلادي الجديد

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