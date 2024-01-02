الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رعاية المسنين بالتضامن: صندوق كبار السن من القرارات الرحيمة للسيسى

الستات مايعرفوش يكدبوا
الستات مايعرفوش يكدبوا

ثمّن محمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن، واصفًا القرار بـ"الرحيم".

وأضاف مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية CBC أن الصندوق يسهم في توفير حياة كريمة للعديد من كبار السن، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي طالب بضرورة زيادة الخدمات التي تقدم من قبل الوزارة للمسنين.

ونوه شعبان إلى أن الرئيس السيسي داعم لكل فئات المجتمع، مضيفًا أن وزارة التضامن تسهم في زيادة الرعاية الاجتماعية والمتمثلة في دور رعاية المسنين من خلال تقديم برامج تأهيلية وتثقيفية واجتماعية.

رعاية المسنين السيسي صندوق كبار السن التضامن مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بالتضامن الإجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الستات مايعرفوش يكدبوا فضائية CBC

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