الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

100 مليون جنيه لدعم صندوق كبار السن.. وبرلماني: "الرئيس يشعر بآلام المواطن"

النائب محمد البدري
النائب محمد البدري

أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.

وأضاف " البدري" فى تصريحات له، أن القرار يهدف لتحسين المستوى المعيشي لشريحة كبيرة من المصريبن، ويعزز تحقيق أهداف الدولة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا:" مثل هذه القرارات ليست جديدة على الرئيس السيسي الذي يثبت في كل مناسبة متابعته المستمرة للشارع وما يدور فيه ويبذل ما يستطيع للتخفيف عن المصريين".

وأكد أهمية توجيه الرئيس بضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بكبار السن، بما يساعدهم على تخطى أزمات ارتفاع الأسعار التي نتجت عن الأزمات العالمية، مؤكدا أهمية إصدار قانون حقوق المسنين لما له من أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المصريين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ إلي أن المجلس ناقش قانون حقوق المسنين ووافق عليه نهائيا ثم احاله إلي مجلس النواب، لمناقشته وإصداره، موضحا أنه فور خروج القانون للنور سيكون بمثابة هدية من الرئيس لفئة كبار السن.

النائب محمد البدري مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر صندوق كبار السن

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