الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تشكر الرئيس السيسي والحكومة لضم أصحاب الأمراض الوراثية لصندوق الطوارئ الطبية

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية مشروع تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية، ليضم الأمراض الوراثية والنادرة، لا سيما وأن تكلفة علاج تلك الأمراض الخطيرة مرتفعة التكلفة وباهظة.

 علاج الكثيرين من غير المقتدرين

 وتوجهت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على إجراء هذا التعديل الإنساني، والذي بموجبه سيتم علاج الكثيرون من غير المقتدرين.

 أمراض تتجاوز تكلفة علاجها ملايين الجنيهات للفرد

وثمنت النائبة البرلمانية في بيان لها، قرار ضم أصحاب الأمراض الوراثية والمناعية النادرة غير المغطاة بالمظلات الصحية والمكلفة لصندوق الطوارئ الطبية  للمساهمة في علاجهم، لافتة إلى أن هذه الأمراض تتجاوز تكلفة علاجها ملايين الجنيهات للفرد الواحد، ولم يكن هناك نظام يتحمل هذه التكاليف سابقا الأمر الذي كان يرهق المرضي.

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بعد موافقة البرلمان.. ننشر الصياغة النهائية لقانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

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النائبة أمنية رجب تستعرض تقرير تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

تفاصيل مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب

وينص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مادته الأولى: يُستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة "تغطية تكاليف" الواردة بالمادة (11 بند 1) ليصبح نصها كالتالي:

مادة (11) بند 1:

يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية:

1 –المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.

عضو لجنة الصحة مجلس النواب تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية الأمراض الوراثية للرئيس عبد الفتاح السيسي

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