رئيس "زراعة حماة الوطن": إعلان 7 منتجات غذائية كسلع استراتيجية يمنع المغالاة في أسعارها

أشاد المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة بحزب "حماة الوطن"، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار 7 سلع غذائية هي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية طبقا للمادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة 6 أشهر.

وأضاف الجمال، في بيانٍ له أن هذا القرار يصب في مصلحة المواطن بشكل رئيسي ويحظر المغالاة في الاسعار بشكل غير مبرر وكبير على المستهلك من قبل البعض.

وناشد المهندس محمد الجمال، جميع الجهات الرقابية بتشديد المتابعة والرقابة على الأسواق لتنفيذ هذا القرار بقوة ومنع أي متلاعب يقوم بمخالفة هذا القرار وتوقيع العقاب الذي نص عليه القانون بشأن هذه الحالات.

وأكد أن الدولة تعمل بقوة حاليًا لضبط حركة الأسواق بشكل جيد حتى لا يتم المغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر، داعيًا إلى ضرورة دراسة بعض منتجات القطاعات الأخرى والتي تمثل مشكلة كبيرة في حالة حبسها أو ندرتها بالأسواق أو المغالاة في أسعارها.