الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "زراعة حماة الوطن": إعلان 7 منتجات غذائية كسلع استراتيجية يمنع المغالاة في أسعارها

المهندس محمد الجمال
المهندس محمد الجمال

أشاد المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة بحزب "حماة الوطن"، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار 7 سلع غذائية هي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية طبقا للمادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة 6 أشهر.

وأضاف الجمال، في بيانٍ له أن هذا القرار يصب في مصلحة المواطن بشكل رئيسي ويحظر المغالاة في الاسعار بشكل غير مبرر وكبير على المستهلك من قبل البعض.

وناشد المهندس محمد الجمال، جميع الجهات الرقابية بتشديد المتابعة والرقابة على الأسواق لتنفيذ هذا القرار بقوة ومنع أي متلاعب يقوم بمخالفة هذا القرار وتوقيع العقاب الذي نص عليه القانون بشأن هذه الحالات.

وأكد أن الدولة تعمل بقوة حاليًا لضبط حركة الأسواق بشكل جيد حتى لا يتم المغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر، داعيًا إلى ضرورة دراسة بعض منتجات القطاعات الأخرى والتي تمثل مشكلة كبيرة في حالة حبسها أو ندرتها بالأسواق أو المغالاة في أسعارها.

محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة حزب حماة الوطن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 7 سلع غذائية

مواد متعلقة

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

عاجل.. "الأرصاد": 7 محافظات تتعرض لأمطار اليوم

علاقة حب مراهقين تنتهى بـ"حفلة اغتصاب" لقاصر فى الغربية.. ما القصة؟

ضبط موظفين بتهمة الاستيلاء على 23 مليون جنيه من حسابات شركة

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة