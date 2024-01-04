الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمانات "حماة الوطن" تحتفل بكوادرها المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

جانب من احتفالات
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن

نظم حزب حماة الوطن، احتفالات لتكريم عدد من الكوادر الحزبية المشارك  في فعاليات الحزب خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.

وعقدت أمانة محافظة الغربية احتفالا لتكريم بعضا من الكوادر الحزبية المشاركين في الانتخابات الرئاسية، بعد نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 2024.

كما كرمت أمانة محافظة المنيا بعضا من كوادرها الحزبية المشاركين في الانتخابات الرئاسية، بعد نجاح الاستحقاق الرئاسي 2024. 

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ونظمت أمانة محافظة جنوب سيناء تقيم احتفالا، لتكريم بعضا من الكوادر الحزبية المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024.

جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
جانب من احتفالات حزب حماة الوطن
الكوادر الحزبية الانتخابات الرئاسية 2024 الغربية الاستحقاق الانتخابي الرئاسي جنوب سيناء

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