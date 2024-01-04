أمانات "حماة الوطن" تحتفل بكوادرها المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

نظم حزب حماة الوطن، احتفالات لتكريم عدد من الكوادر الحزبية المشارك في فعاليات الحزب خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.

وعقدت أمانة محافظة الغربية احتفالا لتكريم بعضا من الكوادر الحزبية المشاركين في الانتخابات الرئاسية، بعد نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 2024.

كما كرمت أمانة محافظة المنيا بعضا من كوادرها الحزبية المشاركين في الانتخابات الرئاسية، بعد نجاح الاستحقاق الرئاسي 2024.

ونظمت أمانة محافظة جنوب سيناء تقيم احتفالا، لتكريم بعضا من الكوادر الحزبية المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024.

جانب من احتفالات حزب حماة الوطن

جانب من احتفالات حزب حماة الوطن

جانب من احتفالات حزب حماة الوطن

جانب من احتفالات حزب حماة الوطن

جانب من احتفالات حزب حماة الوطن

جانب من احتفالات حزب حماة الوطن

جانب من احتفالات حزب حماة الوطن

جانب من احتفالات حزب حماة الوطن

جانب من احتفالات حزب حماة الوطن

جانب من احتفالات حزب حماة الوطن

جانب من احتفالات حزب حماة الوطن

جانب من احتفالات حزب حماة الوطن