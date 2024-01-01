الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حماة الوطن بالتجمع الأول يهنئ الأقباط بمناسبة رأس السنة الجديدة

وفد حزب حماة الوطن
وفد حزب حماة الوطن

قام ياسر أبو العز، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالتجمع الأول يرافقه أمين التنظيم نادر قطب وخالد خفاجى أمين العلاقات العامة، وفريد الصاوي ـمين الصندوق بزيارة لكنيسة العذراء بالرحاب، وذلك لتقديم التهنئة لشركاء الوطن بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024.

وفد حماة الوطن يزور كنيسة العذراء

 ضم الوفد أيضًا كلًا من محمد نادي امين العلاقات المراسم وهبة فرج امين آلمرأة وبيتر ناجي امين حقوق الإنسان وشعبان حسن امين التواصل الجماهيري واميرة الششتاوي امين زوي الاحتياجات الخاصة وهبة بدر أمين السياحة.

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وكان فى استقبالهم القمص تادرس رياض القس مينا سامي القس يوسف تادرس القس يوحنا رمزي داوود شكري ا.اكرم سعد الله المدير الإدارى للكنيسة.

تهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

ومن جانبه، قدم ياسر ابو العز، أمين عام حزب حماة الوطن بالتجمع الأول، التهاني للأخوة الأقباط، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

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كما قدم نادر قطب أمين التنظيم تهنئة حزب حماة الوطن بامانة التجمع الأول للأخوة المسيحيين بمناسبة اعياد الميلاد خلال زيارة كنيسة العذراء بالرحاب.

تقديم التهانى والمعايدة للأقباط

وتعتبر مشاركة الحزب فى هذه المناسبات من منطلق الدور الرئيسى والفعال للحزب فى تقديم التهانى والمعايدات للإخوة الأقباط بأعيادهم، وجاء ذلك بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم العام كما واللواء أ ح صلاح المعداوي أمين عام القاهرة والمهندس محمد جمال أمين تنظيم القاهرة والدكتورة هالة كيرة أمين عام قطاع شرق القاهرة.

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