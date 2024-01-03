الرئيس الصيني للبرهان: بكين ستظل تدعم سيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، أن الصين ستظل تدعم سيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه، وتأمل أن يعم السلام والاستقرار في السودان في أسرع وقت ممكن.



جاء ذلك خلال برقية تنهئة تلقاها رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان.

وقال بينغ "بمناسبة الذكرى ٦٨ لإستقلال السوداني يطيب لي أن أتقدم نيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني باسمي الشخصي لكم وعبركم إلى الحكومة السودانية والشعب السوداني الصديق بالتهنئة الخالصة والتمنيات الطيبة"، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة عبر صفحته على موقع فيسبوك.

ونوه الرئيس الصيني بالعلاقات السودانية الصينية العميقة، وتمتع الجانبان بالثقة السياسية الوثيقة وتبادل الدعم الثابت في الشؤون المتعلقة بالمصالح الجوهرية وذات الاهتمام المُشترك، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس السيادة خلال القمة الصينية العربية مؤخرًا تم التوصل من خلاله إلى تفاهمات مشتركة حول تنمية العلاقات بين البلدين.

وجدد بينغ إهتمام الصين بدعم وتعزيز العلاقات مع السودان والعمل المشترك لدفع التنمية المستقرة وطويلة الأمد للعلاقة السودانية الصينية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

سلطان عمان وملك البحرين يهنئان البرهان بعيد الاستقلال

وتسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان سلطنة عمان هنأه فيها، بالذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان.

وأعرب هيثم بن طارق آل سعيد عن أصدق التهاني والتبريكات لحكومة وشعب السودان بمناسبة هذه الذكرى المجيدة متمنيًا للسودان وشعبه، مزيدًا من الرفاه والتطور.

وعبر عن أمله في أن ينعم السودان خلال هذا العام، بالسلام والأمن والإستقرار والتطور والتقدم والإزدهار.

كما تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي أمس برقية تهنئة من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان.

وأعرب ملك البحرين عن تمنياته للسودان حكومة وشعبا أن يعيد هذه الذكرى علي الشعب السوداني وهو ينعم بالإزدهار والأمن والإستقرار.