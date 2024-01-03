شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب ببعض الطرق وانخفاض الرؤية الأفقية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب لتنخفض الرؤية الأفقية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: كما يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث (30) تقريبا) على فترات متقطعة.وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.