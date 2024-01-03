الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا لضبط النفس

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة ضبط النفس في ضوء الهجمات المتبادلة مؤخرًا، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وجاء في منشور لمكتبه على منصة إكس: ثمة تصعيد مقلق للأعمال العدائية، قتل عشرات المدنيين في أوكرانيا وروسيا.

الهجمات العشوائية والهجمات على المدنيين

ويحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات العشوائية والهجمات على المدنيين ومن أجل حماية السكان المدنيين والامتثال للقانون الدولي، دعا المكتب إلى "اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي.

هجمات الطائرات المسيرة

وزاد عدد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية على أوكرانيا مؤخرًا، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأيام الخمسة الماضية، مما أسفر عن مقتل أو إصابة العديد من الأشخاص.

بيلجورود الروسية

وقالت السلطات الروسية إن 24 مدنيًا قتلوا بنيران أوكرانية في مدينة بيلجورود الروسية مطلع الأسبوع، وهي أكبر خسارة من نوعها لروسيا في نحو عامين من الحرب، وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت لاحق عن تكثيف الهجمات على أوكرانيا.

النفط الروسي عبر الناقلات

وبحسب بيانات حركة ناقلات النفط التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، بلغ متوسط صادرات النفط الروسي عبر الناقلات خلال الأسابيع الأربعة الماضية 46. 3 مليون برميل يوميًا، وهو ما يزيد بنحو 230 ألف برميل يوميًا عن الفترة نفسها حتى 24 ديسمبر الماضي.

وزادت الصادرات الأسبوعية الأشد تقلبًا خلال الأسبوع الماضي بمقدار 560 ألف برميل إلى 78. 3 مليون برميل يوميًا.

في الوقت نفسه، تراجع متوسط الصادرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنحو 120 ألف برميل يوميًا عن متوسط الصادرات خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وهى فترة الأساس التي تستخدمها موسكو لمراقبة خفض إنتاج وصادرات النفط الخام، الذي تعهدت به لشركائها في تجمع أوبك بلس للدولة المصدرة للنفط.

وتقول روسيا إنها ستخفض إنتاجها اعتبارًا من بداية الشهر الحالي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمستواه خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وذلك بعد أن قررت المملكة العربية السعودية تمديد قرارها خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا، لدعم أسعار النفط في السوق العالمية.