الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحلال وتجديد خطوط المياه في نطاق أحياء النزهة ومصر الجديدة

إحلال وتجديد شبكات
إحلال وتجديد شبكات المياه بعددا من الأحياء بالقاهرة

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة إنه في إطار حرص الشركة على استدامة تقديم خدماتها لجميع العملاء، تم الانتهاء من بعض المشروعات ضمن خطة الشركة لإحلال وتجديد خطوط المياه بجميع مناطق القاهرة.

وأوضح الشيمي، أن أعمال المرحلة  تضمنت إحلال وتجديد خطى المياه أقطار 1500مم و1200 مم بمنطقة عين شمس، التي تعد من المناطق الحيوية، ذات الكثافة السكانية، لما تمثله من أهمية كبرى، ويبلغ تعداد سكان حي عين شمس ما يزيد عن المليون ونصف نسمة.

إحلال وتجديد خطوط المياه بالنزهة ومصر الجديدة 

وأوضح رئيس الشركة، أنه تم إحلال وتجديد خطوط المياه فى نطاق أحياء النزهة ومصر الجديدة بطول 40 ألف متر.

وأضاف الشيمي، أنه تم الإنتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بطول 250م بالمحور الموازى عبدالمجيد محمود بالمقطم، ومشروع إحلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة الزاوية الحمراء بطول 5كم، وإحلال وتجديد خطوط المياه بالزيتون منطقة عيسى بن يزيد بطول 5كم.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار جهود الشركة، لتحسين وتطوير شبكات المياه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق القاهرة، مؤكدا أن  عمليات الإحلال والتجديد نفذت  بأحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية، مما يضمن استمرارية تدفق المياه بكفاءة عالية وتوفير خدمة مستدامة للمواطنين.

يذكر أن الشركة تقوم بإعادة الرصف وإعادة الشىء لأصله فور انتهاء أي مشروع وذلك وفق جداول زمنية وخطط عمل تتضمن جميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة.

IMG-20240102-WA0025
IMG-20240102-WA0025
IMG-20240102-WA0020
IMG-20240102-WA0020
IMG-20240102-WA0026
IMG-20240102-WA0026
IMG-20240102-WA0023
IMG-20240102-WA0023
IMG-20240102-WA0024
IMG-20240102-WA0024
IMG-20240102-WA0022
IMG-20240102-WA0022
IMG-20240102-WA0017
IMG-20240102-WA0017
IMG-20240102-WA0018
IMG-20240102-WA0018
IMG-20240102-WA0021
IMG-20240102-WA0021
IMG-20240102-WA0019
IMG-20240102-WA0019
IMG-20240102-WA0016
IMG-20240102-WA0016
احلال وتجديد تجديد شبكات مياه النزهة عين شمس مصر الجديدة محافظة القاهرة

مواد متعلقة

قطع المياه 10 ساعات عن مناطق بالطالبية والهرم مساء الجمعة

"تعليم القاهرة" تعلن انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول

سجل إلكتروني بالشوارع ومتفرعاتها.. محافظة الجيزة تدرس مقترحًا جديدا

نائب محافظ القاهرة يعقد اجتماعا لتشديد الحملات الرقابية بالأسواق

نائب محافظ القاهرة يتابع الخطة الاستثمارية بحي الساحل شمال العاصمة

مدير تعليم الجيزة يفتتح مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

مدير تعليم العاصمة يشهد اللقاء المهنى لاتحاد طلاب مدارس القاهرة

رئيس هيئة نظافة القاهرة يوجه بالاستغلال الأمثل للحاويات

الأكثر قراءة

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

مَن هو قيادى حماس صالح العارورى الذى اغتالته إسرائيل الليلة؟

أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

عاجل.. أول رد من "حماس" على استهداف صالح العارورى فى بيروت

إعدامات واغتصابات.. لماذا يحتاج السودان إلى تدخل دولى عاجل؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء