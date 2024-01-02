إحلال وتجديد خطوط المياه في نطاق أحياء النزهة ومصر الجديدة

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة إنه في إطار حرص الشركة على استدامة تقديم خدماتها لجميع العملاء، تم الانتهاء من بعض المشروعات ضمن خطة الشركة لإحلال وتجديد خطوط المياه بجميع مناطق القاهرة.

وأوضح الشيمي، أن أعمال المرحلة تضمنت إحلال وتجديد خطى المياه أقطار 1500مم و1200 مم بمنطقة عين شمس، التي تعد من المناطق الحيوية، ذات الكثافة السكانية، لما تمثله من أهمية كبرى، ويبلغ تعداد سكان حي عين شمس ما يزيد عن المليون ونصف نسمة.

إحلال وتجديد خطوط المياه بالنزهة ومصر الجديدة

وأوضح رئيس الشركة، أنه تم إحلال وتجديد خطوط المياه فى نطاق أحياء النزهة ومصر الجديدة بطول 40 ألف متر.

وأضاف الشيمي، أنه تم الإنتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بطول 250م بالمحور الموازى عبدالمجيد محمود بالمقطم، ومشروع إحلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة الزاوية الحمراء بطول 5كم، وإحلال وتجديد خطوط المياه بالزيتون منطقة عيسى بن يزيد بطول 5كم.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار جهود الشركة، لتحسين وتطوير شبكات المياه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق القاهرة، مؤكدا أن عمليات الإحلال والتجديد نفذت بأحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية، مما يضمن استمرارية تدفق المياه بكفاءة عالية وتوفير خدمة مستدامة للمواطنين.

يذكر أن الشركة تقوم بإعادة الرصف وإعادة الشىء لأصله فور انتهاء أي مشروع وذلك وفق جداول زمنية وخطط عمل تتضمن جميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة.

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